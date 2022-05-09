6.1地震全台有感 北捷啟動慢速巡軌 14:442022/05/09 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台有感地震，芮氏規模6.1，台北市最大震度2級，台北捷運公司說明，已進行列車慢速巡軌作業，暫無異常回報。(示意圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】芮氏規模6.1強震狂搖兩分鐘 氣象局最新說明 訂閱影音： 中時新聞網 全台有感地震，芮氏規模6.1，台北市最大震度2級，台北市政府表示，北市災防辦已請各局處進行查蒐報作業，確認有無災情。台北捷運公司說明，已進行列車慢速巡軌作業，暫無異常回報。 北捷指出，5月9日14時24分，北捷接獲地震2級訊息，立即按照SOP，進行列車慢速巡軌作業，暫無異常回報。 世上最大3D列印 陸兩年內將建成青藏高原大壩 上市公司內控制度 擴大開罰 #6.1 #地震 #北捷 #巡軌 #進行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首度回應合併案 亞太電：依法進行、公開透明 13:172022/05/06 財經 遭家屬質疑院內感染 台東馬偕醫院澄清已監控防擴散 05:222022/05/09 生活 北北基桃7-11康是美、全家 9日10時開賣快篩 22:472022/05/08 生活 竹市公共汙水接管率 挨轟不到2成 04:102022/05/07 地方新聞 司法機關首位發言人確診！司法院發言人張永宏染疫 12:092022/05/08 生活 交通部：若大量居隔影響大眾運輸運作 可啟動備援或召回人力 10:342022/05/09 財經 新北巿教育局宣布：學生快篩陽性視同確診個案處理 11:542022/05/08 生活 花旗搶攻東協企金市場 04:102022/05/09 金融．稅務 185.7萬劑BNT今晨到貨 將供青少年接種追加劑 08:272022/05/09 生活 影》蓋房子樓頂「黃色吊車」如何長高 網一見：全解惑了 17:362022/05/08 社會 好消息！日本考慮6月起 重新放寬外國遊客入境 13:502022/05/07 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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