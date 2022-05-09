【LIVE直播】芮氏規模6.1強震狂搖兩分鐘 氣象局最新說明

全台有感地震，芮氏規模6.1，台北市最大震度2級，台北市政府表示，北市災防辦已請各局處進行查蒐報作業，確認有無災情。台北捷運公司說明，已進行列車慢速巡軌作業，暫無異常回報。

北捷指出，5月9日14時24分，北捷接獲地震2級訊息，立即按照SOP，進行列車慢速巡軌作業，暫無異常回報。