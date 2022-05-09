嘉義縣今年以來各鄉鎮累積確診人數。（取自嘉義縣衛生局網站∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布181人確診，年齡介於10個月到85歲之間，另10歲以下13人，70歲以上6人，由於兒童確診人數愈來愈多，嘉縣衛生局將擬定相關配套協助家長，面對確診高峰未到，嘉義縣長翁章梁提醒民眾有2件事要做，一是打疫苗，強化保護力，二是到沒有把握的場合或要脫口罩的地方，要相對小心。

翁章梁在防疫快報上公布新增181人確診，其中出現症狀151人，無症狀30人，今解除隔離673人，尚在居家隔離有447人，輕症居家照護1071人，近來幼童確診數日增，全縣累計10歲以下染疫幼童202人，70歲以上72人，至於6至11歲兒童疫苗接種已達1771人，沒有不良反應。

翁章梁說，疫情持續攀升，打亂民眾的家庭生活作息和經濟的穩定性，2年多下來，造成許多鄉親嚴重的心理負擔，醫療、警消等防疫一線人員更是承受莫大的身心負荷，「心」的防疫，也是面對疫情的我們，必須共同關注的議題，所以防疫快報特地請慈濟醫院心理師陳可家「安心」上線，提醒民眾面對Omicron「安靜能繫望」5大招。