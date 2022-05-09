竹南鎮公所9日起啟用智慧停車格。（李京昇攝）

竹南鎮將有362個智慧停車格。（李京昇攝）

竹南鎮近年來因台積電等多家科技廠商陸續設廠，人口成長快速已躍居苗栗縣第2大鄉鎮，鎮公所為改善市容與交通並解決市區停車空間不足，規畫多時的路邊智慧停車計費系統，9日在副縣長鄧桂菊與鎮長方進興偕同來賓剪綵後，有362個智慧停車格同步啟用，不僅成為6都外第1個導入智慧繳費系統的城鎮，既環保又便捷，未來還將整合充電樁設備，迎接電動車逐年增加的新趨勢。

副縣長鄧桂菊表示，竹南人口全縣排名第2，雖是縣內第3個實施路邊停車收費的鄉鎮，卻是非六都第1個導入智慧路邊停車計費系統，契合今日活動主軸「科技竹南、智慧交通」，有助改善市區交通與市容，同時可提升停車位的周轉率與使用率，更是城市進步的重要指標。

鄧桂菊另關心繳費支付方式，以及如何精準找到停車位或空車位的系統設計等，這營運單位均已納入考量與設計。

竹南鎮長方進興表示，智慧停車計費系統早在他擔任代表會主席時即開始規畫，由於參考許多都會地區的作法，並考量導入更先進的智慧系統，最後才由宏碁智通公司取得經營權，初期在火車站周邊及市區有需求的地方，包含立達停車場85個車位在內共設置362個智慧系統的停車格，方便鄉親使用。

經營單位宏碁智通總經理游明豐說，智慧路邊停車計費系統已陸續在臺南、高雄及北市使用，市站率逾9成，後續會有新北和屏東加入。

系統是採無紙化收費，具備辨識、計時及收費等功能，使用者取車時可直接以手機多元支付，節省開單人力且節能減碳，車位周轉率與使用率也會跟著提高。

今天剪綵啟用儀式後，技術人員引導副縣長鄧桂菊、鎮長方進興、縣議員張佳玲、陳碧華、廖英利及代表會主席何秀綿等來賓到停車柱旁說明使用方法，並讓來賓實際操作多元繳費，停車位每日上午8時至下午8時收費，每半小時10元，農曆除夕至初五不收費

用悠遊卡或一卡通感應繳費 ，可享前半小時免費；另使用「停車大聲公」APP綁定車牌和付款方式，並開啟竹南鎮智慧停車服務，取車時可逕行離場，APP會為車主自動繳費，享有同樣優惠外，結單再省5元，而此APP又具顯示停車位置及尚有停車位的地點，簡便又環保。

方進興表示，智慧型城市及解決停車問題，是他對鎮民的政見，系統啟用3個月後會做滾動式檢討，讓服務品質更臻完善。

游明豐說，電動車是未來趨勢，將來會把停車柱整合增設充電樁，增加智慧停車計費系統的實用性，也迎合時勢需求。