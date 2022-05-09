面對北漂生求助無門險斷炊問題，指揮中心指揮官陳時中日前稱「學生自己應該要照顧自己」，引起各界不滿。國民黨今召開「防疫監督平台：時中部長嗆學生，校園防疫自求多福 」記者會，痛批陳時中不該這麼傲慢，蔡政府遇到狀況是能夠傾聽民意、反省檢討，還是只會幹話卸責，並要求九宮格不符現實應取消。

文傳會副主委林家興指出，陳時中居然說有事去找教育部舉發，但衛福部本應做好跨部會協調工作，這樣的說法根本是卸責，包括上周六公布新的校園防疫措施，遭到老師、學生、學生團體與家長一致砲轟，顯見現在校園防疫措施一團糟，指揮中心的指引根本就是最大亂源，政策也沒有有效跨部會協調。

林家興表示，目前蔡政府的防疫政策一直滾動式調整，有學生說「不知道自己要滾到哪裡去了」，國民黨提出教育防疫的三主張，政府進口唾液快篩，優先配給國小以下學童；請政府供應校園充足快篩，師生每週兩次快篩，篩陰才可上實體課；九宮格措施不符現實，應取消並思考全面快篩。

國民黨青年團長劉奕宏提及，這次案例反映出了住宿，特別是外宿學生在疫情下所面臨的困境，雙北大學生約40萬人，其中過半是外地或北漂學子，面對這些住宿生可能面臨的危險，政府真的準備好要如何因應了嗎？現在若要下放權力給學校，就要給學校足夠的資源跟指引，政府必須說明清楚。

國民黨青年事務委員會委員康晉瑜表示，中央防疫指揮中心聲稱防疫要共存，但實際上是「防疫共存變放生，住宿同學大煉蠱 」，根據學生團體台灣青年民主協會統計，有逾1500位學生反應，對新防疫措施不滿和擔憂，完全忽略學生移動座位時的風險。他嚴正呼籲教育部必須說清楚防疫假請假標準。

「部長不該這麼傲慢！」全國青年工作總會執行長吳禹辰指出，目前全台學生417.2萬人，已超過3.5萬人染疫，逼近1％學生染疫，達2成學校停課，對應屆畢業生影響重大，政府的防疫政策不該朝令夕改，毫無章法，先進國家的校園防疫措施多是發放快篩試劑來取代全面停班停課，但蔡政府缺乏快篩試劑，陳時中應該苦民所苦，不要讓大家無所適從。