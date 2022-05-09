霧峰區六股里長王原祥表示，新完工921地震園區前的乾溪自行車道路面老舊破損，為維護使用品質，向觀旅局爭取經費，市府已重新鋪設完成。（霧峰區公所提供／盧金足台中傳真）

台中市霧峰區六股中投高架橋下的閒置空間，改頭換面成烏龜溜滑梯。（霧峰區公所提供／盧金足台中傳真）

乾溪自行車道未施工前路面老舊破損，影響人車行進的平順度。（霧峰區公所提供／盧金足台中傳真）

台中市霧峰區人稱有三寶「香米、香菇、龍眼」，區內的六股里產出聞名遐邇的香米和菇類，就占了兩寶，近來里內新完工的一座烏龜溜滑梯，這處位在中投高架橋下的溜滑梯以可愛烏龜為造型，不只能溜滑梯還能攀岩，成為小朋友熱門的新「寶」，大人也樂得來這裡遛小孩。

六股里長王原祥表示，六股里地名令很多人好奇，來源與林家花園的霧峰林家有關，霧峰六股社區位於乾溪之南，早年是合資開墾的農地，將土地按人口數目、出力多寡，劃分持股數目，該社區位於「第六股」形成聚落，所以里名為「六股」。

雖然霧峰不是位在台中市都會的蛋黃區，但里內有霧峰農會酒莊、民生故事館、阿華師茶葉、白草莓農場、五分車遺跡、廟宇、百年老樹、乾溪自行車步道、山腳圳步道連接萬豐登山步道，很多遊客來這裡遊玩，不知是來到六股里。

王原祥說，因為里內旅遊亮點豐富，全里變成愛護環境的糾察隊，發現有損壞公設，馬上集全力爭取修護，其中，新完工的921地震園區前的乾溪自行車道路面老舊破損，影響人車行進的平順度，為維護使用品質，向觀旅局爭取經費，市府已重新鋪設完成，成為民眾騎踏車、散步好所在。

里內新亮點是將位在中投高架橋下的閒置空間，改頭換面成小朋友的新樂園，這座烏龜溜滑梯，位在豐正路與中投東路一段附近，舖設乾淨的沙坑、搖搖椅等遊具設施，顛覆一般罐頭型塑膠遊具，設計成烏龜造型，連堅硬的龜殼都可以讓小朋友像攀岩一樣攀爬，訓練手腳衡感，提高觀察能力。