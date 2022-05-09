南韓三星集團3年前發下豪語，要在2030年成為全球半導體產業的領導業者，然而有專家認為，目前三星缺少最高領導人，因此難以做出大膽決策，加上發展晶圓代工的資本支出不足，目前無法判斷能否達標，甚至超越台積電。

Korea Times報導，三星雖有雄心壯志，但這條道路上相當崎嶇不平，尤其在晶圓代工方面，三星的市占率始終無法追上對手台積電，不具名分析師表示，「三星需要大規模收購企業才能突破，但該公司缺乏領導人，副會長李在鎔官司纏身，且未獲特赦無法重返崗位，導致三星決策時會更加困難。」

南韓國產業經貿研究院（KIET）資深研究員Kim Yang-paeng指出，如果三星想達成先前設下的2030年目標，就算假設台積電什麼都不做，三星的資本支出也得比目前多三倍，且以整體產能來看，三星能否在2030年趕上台積電，還很難判斷。

此外，三星也面臨代工技術能力不足的質疑，先前市場屢傳出其先進製程良率過低，導致大客戶高通、輝達有意轉單台積電，一位不具名的三星高層否認此事，分析師表示，「三星對代工業務的詳細解釋，目的是消除市場擔憂。」