警隊出身的李家超當選下屆香港新特首，台港關係未來將如何發展？中華港澳之友協會今天舉辦座談會，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正提出八字箴言，「好事多做，惡言不出」，認為目前台港互派官員雖然受限，但是民間服務仍然要盡力去做，讓港人感受到台灣的關懷；他也提醒蔡政府，不要把香港民心當作「攬炒」的工具，作為對抗北京的棋子。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則提出「以民為本，強化交流」，認為台港關係比兩岸關係來得靈活，不放棄任何希望，創造更加靈活、寬鬆、多樣的台港民間互動。

展望未來的台港關係發展，曾在蔡英文擔任陸委會主委時期擔任副主委的黃介正點滴在心頭。他認為，應回歸基本初心，捫心自問「是否真的關懷香港人？台灣是否衷心祝福香港愈來愈好？香港人是我們的同胞，還是我們的工具？」

對於各界關切，蔡政府是否在政策上逐步限縮港人來台？黃介正認為，應考慮怎麼做才是對雙方都最有利的，最不好的就是二分法，「異議分子來台灣，高端分子去國外」。他呼籲蔡政府不要一味的鑽牛角尖，把台港之間的聯繫一直帶往政治面，想藉由台港政策向北京傳達訊息，「這樣的出發點不是特別友善」。

黃介正認為，除了對香港可能遭受不當對待的異議份子提供保護與協助，香港的專業人士來台，如果符合其個人與台灣利益，台灣應該有更開放的胸襟，「不要把香港來台者，都看作是北京派遣要來滲透台灣的。我們不要自己嚇自己，這樣其實也很傷香港人的心。我們要有大局觀，凡是對港對台都有利的事情，為何要陷入可能的第五縱隊想像中？我對國安局長陳明通有信心。」

黃介正表示，未來台港都要共同面對一段艱難的時期，台港應攜手讓火苗不滅，聯繫不斷，以確保未來台港發展的空間。雖然目前官方的聯繫中斷，台港互相派駐官員受限，但黃介正期許，「民間服務還是要盡力去做，總歸8個字：好事多做，惡言不出。」

黃介正意在言外的提醒蔡政府，「不要心理上攬炒香港，要把香港同胞當作朋友。很多人認為台灣把當香港工具、給北京難看，如此一來，我們跟香港人的心就遠了。現在是要做的，是讓香港朋友感受到我們的善意和關懷，在台灣本身法規上、政策上可以做出對香港同胞有利的事情，不要因為有國安顧慮就給香港同胞戴帽子。」

張五岳表示，台港關係與兩岸關係有連動影響，從1949年以來，台港關係一直比兩岸關係來得靈活與多樣，但近年來的確受到兩岸關係不佳的影響，導致台港關係有所滯後。希望台港雙方「以民為本、強化交流」，解決交流當中產生的問題，讓公權力保障台港人民的福祉，但也不用一切都上綱上限到與政治或定位問題掛勾，既能增進彼此了解，各自又不失政治立場，讓台港在交流中同時獲利。