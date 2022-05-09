9日，日本央行公布3月的政策利率會議記錄，儘管日本社會已出現通貨膨脹跡象，但日本央行還是不為所動，堅決維持超寬鬆貨幣政策，拉抬經濟成長為主的目的很明顯。

幾位與會的日本利率者指出，部分大型日企正在幫員工加薪，且有些日企已經將大漲的取料成本轉嫁給日本民眾，應是造成當地消費者通膨上漲的幾個原因之一

會議中某位專家也表示，在1970年代全球通膨大漲期間，日本消費者物價在全球幾個主要已開發國家中漲最大。因此，一旦物價漲幅擴大，日本通膨有可能呈現螺旋式上升。

另外，大多數央行董事示警，烏克蘭地緣政治風險將加大日本經濟成長風險，或可壓抑日本通膨大漲。同時，與英美不一樣，日本通膨不會一直都維持在當地央行設定的目標值2%以上。

所以，日本央行維持寬鬆的貨幣政策很重要，對當地景氣而言，可以藉此從新冠疫情中復甦。此會議記錄也顯示，因全球經濟成長以及大宗物資價格未來的不確定性，日本物價在本財年的下半年搞不好會出現反轉。

外界認為，即使全球多國已陸續宣布升息來對抗通膨，在日本沒有全面性加薪之下，當地央行基本上是不會調高利率的。另外，日本3月上班族的實質薪資，3個月內首次出現減少，表示即使有加薪也追不上物價上漲的腳步。

日本央行在3月17日至18日兩天的會議中，延續大撒幣政策刺激經濟成長。之後在4月會議時，日本央行也上修2022年通膨預估，但前瞻指引仍堅持超低利率以及維持寬鬆貨幣政策。

目前，諸多分析師預估日本從4月開始的核心消費者物價，因受到能源燃料成本大增，有機會都會在2%以上。日本央行也坦言，除非這種由成本所推動的通膨，讓更多物價大漲，同時也要出現加薪現象，否則不會改變現行貨幣政策。