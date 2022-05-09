謝京穎（左）、許仁杰（右）寒流來襲拍攝淋雨戲。（民視提供）

許仁杰勤練新加坡式中文，演活新加坡富公子。（民視提供）

許仁杰在民視八點檔《黃金歲月》中演出新加坡富二代Jason，在劇中說著一口新加坡式中文，深受觀眾喜愛，他表示自己從以前就很喜歡看新加坡電影，也到過新加坡跟馬來西亞做幾場演唱會，為了角色特別把複習過經典的幾部電影，所以他拿到台詞第一件事情就先看整理看有哪些台詞可以發揮的，希望在日常的八點檔戲劇中，能有不一樣的表現，只是演出到現在，回到家也用這個口音在跟家人對談，把新加坡人變成他自體的一種。

《黃金歲月》上周五播出後，收視率最高5.45，穩坐全國冠軍，其中許仁杰跟謝京穎公園淋雨的夜戲，也引起討論，甚至觀眾敲碗要謝京穎離婚跟愛他的許仁杰在一起，而許仁杰分享拍攝幕後花絮，一幕他要很帥氣替謝京穎撐傘，結果當他拿起來，雨傘不偏不倚的打在謝京穎頭上，頓時讓悲傷痛哭中的謝京穎破涕而笑。

許仁杰說當天搞笑的事，不只這一樁，劇情最後他要離開謝京穎的視線，要去撿被拍掉的雨傘給她，結果當他低身要撿，雨傘就飛走，沿路飛了好幾層階梯，讓導演忍不住笑出來直說「連雨傘都在拒絕Jason」。

謝京穎表示當許仁杰進劇組拍戲時，第一場聽到他講話的聲音很特別，心裡還想說「他是哪裡人，怎有一個特別的口音」，後來看播出才發現，發現是新加坡的二代，覺得他好逼真好用心。而這波新加坡口音，也在棚內引起不少笑話，尤其經常對戲的謝京穎、梁佑南等人講話都會不小心變成新加坡式的，講話尾音會忍不住加上「咩、啦、唉」，或者誇張的重複，像謝京穎有一句對范瑞君說「媽，你不要亂講」，結果下意識講成「媽，你不要亂亂講」，讓全場笑歪。