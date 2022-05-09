新冠本土疫情嚴峻，確診個案急劇攀升，中央已經宣布解除職場密切接觸者的匡列居隔政策。台中市有26萬家企業，市府經發局呼籲企業落實防疫、自主應變。（中市經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

新冠本土疫情嚴峻，確診個案急劇攀升，中央已經宣布解除職場密切接觸者的匡列居隔政策。台中市有26萬家企業，市府經發局呼籲企業落實防疫、自主應變。（中市經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

新冠本土疫情嚴峻，確診個案急劇攀升，中央已經宣布解除職場密切接觸者的匡列居隔政策。台中市有26萬家企業，市府經發局呼籲企業落實防疫、自主應變。（中市經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

中央流行疫情指揮中心8日宣布，即日起不再匡列確診者職場的密切接觸者，與確診者同辦公室或同工作場域，座位九宮格同事，均改列為自主應變對象，不必再居家隔離。台中市政府呼籲全市中小企業持續做好防疫工作，落實「自主應變」

台中市政府經濟發展局局長張峯源呼籲，全市有26萬家企業場域，仍須依「企業持續營運指引」應變，如若無戴口罩接觸確診者超過15分鐘，即算高感染風險者，應視有無施打疫苗、有無出現症狀等處置，維護職場安全。

張峯源表示，請各企業務必依據中央指引，成立防疫專責小組、指定適當層級人員，擔任公司的防疫長或防疫管理人員，監督落實防疫措施。「企業持續營運指引」可至衛福部疾管署網站下載，網址：https：／／www.cdc.gov.tw／Category／MPage／NampyUGdDweVMyoNL1x8gA。

張峯源說明，若同職場同事為高感染風險者，但並未出現症狀，且已接種3劑疫苗滿14天，可持續工作並自我健康監測7天；未完成接種3劑或接種3劑未滿14天時，則應採自我隔離或居家辦公3天，之後每1至2天執行快篩至接觸日滿7天。同職場同事為低感染風險者可持續工作，但無論風險高低，若出現症狀均應進行抗原快篩。

經發局提醒，疫情變化迅速，請各企業配合中央最新防疫規範，採取新措施，防治相關訊息可至衛福部疾管署官網「COVID-19防疫專區」，或台中市政府衛生局網站「嚴重特殊傳染性肺炎專區」查詢。防疫如政策滾動式調整變更，請以最新版本為準。