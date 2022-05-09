民進黨立委李昆澤今（9日）透過臉書證實，稍早PCR結果出來，確定是陽性，目前尚無明顯症狀，會通知這幾天有接觸的朋友們，因為確診導致一些高雄地方建設爭取的會勘或會議延後、親自服務時間暫時取消，造成不便，真的很抱歉。

李昆澤說，今天開始會進行7天的居家照護，以及7天的自主健康管理，會依據相關規定，把自己照顧好；本周的立法院質詢都會改採視訊進行，今天、下周一以及下下周一的親自服務時間取消；服務處同仁及國會研究室同仁全員快篩陰性。

李昆澤說，雖然確診在家，還是透過視訊方式進行質詢，首先提醒交通部王部長，要持續與台鐵工會、員工，針對公司化議題進行溝通討論，增加彼此間的共識。

另外，受到疫情影響，無論是台鐵、高鐵，都有相關人員確診，提醒交通部，必須要針對人員確診的狀況加強掌握，並且依據確診人數多果寡，如果有調整班次需求，必須要即早跟社會說明，具體建議交通部，必須要建立人員調配機制，明定班次調整標準公告大眾。

李昆澤強調，大眾運輸系統的相關人員都是維持運輸品質的重要關鍵，都必須落實防疫措施，盡量避免疫情在內部擴大，也要落實清消作業，保障基層員工，也保障旅客安全。

民進黨立委許智傑表示，前幾天有活動跟他坐隔壁，接到通知快篩陽性，自己就立刻做快篩，結果是陰性，也會仔細注意自己健康狀態，祝福他早日康復重回立法院。