111年國中教育會考將21、22日辦理，闈場試務人員9日下午入闈。（陳淑娥攝）

111年國中教育會考將21、22日辦理，闈場試務人員9日下午入闈。（陳淑娥攝）

111年國中教育會考將21、22日辦理，闈場試務人員9日下午入闈，展開為期14天的組題、印卷及分卷等工作。全國試務會主任宋曜廷指出，此次命題考綱不考本、試題難易適中，考生要將所學連結生活情境，同時務必把基本概念弄懂，這都是重要的命題標的。

170名闈場試務工作人員下午在唱名後，魚貫進入位於豐原的國家教育研究院台中院區圍場，教育部政務次長蔡清華人將闈場大門上鎖，貼上封條後完成入闈。

蔡清華指出，今年考生為19萬9318人，較往年減少，但試務工作一樣非常繁重，全國18考區(含大陸)總共設置232個考場，包含金門、馬祖、澎湖、七美、蘭嶼、綠島、琉球等離島地區。

蔡清華說，會考從103年舉辦以來已經來到第9年，為了要降低考生壓力，儘量減少級距，目前分為3個等級包括精熟、基礎及待加強，也提供做為國民教育學歷監控及學生學歷表現的重要訊息，而108課綱素養導向的精神，一定會反映在試題內容裡。

宋曜廷表示，命題所有的核心概念或知識都是從課綱裡面出來的，考生不用擔心版本不一樣而受影響。試題的難度規劃以難易適中作為篩選的標準，通過率大約50％上下，考生只要非常自然順利的把考題充分了解，就可以做適當的回答。

另外，因108課綱特別強調素養，所以維持以前傳統，跟知識和生活情境的連結，做為命題重要的作法，希望考生能夠嘗試把自己所學連結到生活的實踐，這是今年試題的重要特色。

宋曜廷強調，但素養的定義不是只包含生活情境的應用，而是非常基礎的概念知識，也是重要的命題標的，所以考生務必把基本概念弄懂，嘗試把它做應用，透過融會貫通可以比較順利的把考題做很好的發揮。

宋曜廷說，由於今年疫情嚴峻，考生在準備考試時，務必把時間規劃好，保重自己的身體，盡量不要群聚，如果很不巧，因特殊的原因沒有辦法參加考試，那就參加補考，如果有居家、居檢之類，會有不同的試場，提供考生們較安全的環境進行考試。考生和家長們要隨時注意自己狀況，了解備用試場及一般考場不太一樣，萬一有需要時，要冷靜去看自己所在的考試試場位置，然後順利應試。