國內疫情升溫，民眾為減少外出用餐，再度準備居家防疫存糧。六福(2705)旅遊集團瞄準時令需求，祭出亦保存且方便食用的粽子禮盒及伴手禮，積極布局電商平台及強化團購市場，配合祭出使用頂級食材的奢華產品吸睛，目標今年業績達1300萬元、年增達3成。

六福表示，隨著時節步入春末，端午佳節下月即將到來，可冷凍保存、即蒸即食少廚餘，又能當作主食的粽子成為居家防疫存糧的最佳選項之一。對此，六福延續前一年六福客棧「寶島豐味」好評，今年共推出6款端午粽禮組搶市。

六福客棧「寶島豐味」端午粽禮系列今年包括豐融家傳燒肉粽、洄瀾經典福香粽、洄瀾經典福氣粽、洄瀾精選雙福粽、菌皇香椿天貝粽、龍王極品鮑魚粽，選自花蓮當地天然好食材，符合近期興起的在地認同潮流，加上超實惠價格，最適合各大企業做為員工贈禮。

考量民眾消費行為變化，六福積極布局電商平台及強化團購市場，以經典傳統的「豐融家傳燒肉粽」及台灣民眾最愛的北部粽「洄瀾經典福香粽」最受歡迎。內含整隻活龍蝦、鮑魚、干貝等頂級食材的「龍王極品鮑魚粽」則成為送禮首選，限量百組已快速完銷，將再加碼製作。

六福表示，今年推出的粽子禮盒外，除了具高話題性的龍王粽吸引民眾目光外，亦推出其他非粽子類的伴手禮組，同時配合貼心組合及實惠價格特色，搶搭居家防疫存糧議題，盼藉此衝刺銷售業績，目標達1300萬元、年增達3成。