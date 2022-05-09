國高中「九宮格」非匡列機制？ 陳時中：只是停課標準

教育部提出國高中以「九宮格」座位進行防疫的規定，引發學生及家長的反彈。台灣青年民主協會昨晚在CROSSROAD跨世代倡議平台，發起連署「呼籲教育部調整九宮格匡列作法，應說明並放寬防疫假之認定」，至今已逾1300位學生加入連署，對此中央流行疫情指揮官陳時中表示，目前學校裡已沒有所謂匡列隔離，只有一個停課標準，至於學校可視實際情況，跟學生教育權來做一個停課規定。

教育部因應指揮中心，8日起調整全國各級學校新停課標準，國、高中班級確診，不再全班停課，而是匡列確診學生周圍九宮格實施防疫假，引起學生強烈不滿。

教育部今表示，對於非確診者所屬班級之座位「九宮格」同學，但仍有與確診者有密切接觸的學生，家長若有相關疑慮，可基於防疫目的為其子女向就讀學校請假。

陳時中說，目前學校裡已沒有所謂匡列隔離，只有一個停課標準，至於學校可視實際情況，跟學生教育權來做一個停課規定。