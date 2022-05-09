親民黨祕書長李鴻鈞被提名擔任監察院副院長，立法院將行使人事同意權審查。李鴻鈞今天也宣布辭掉親民黨祕書長並退黨，對於媒體詢問是否覺得現在監察院如外界所說「偏綠」，李表示，沒有偏綠偏藍問題，監察院要跨越黨派，任何一位監察委員都應辭掉黨職，跟黨切割要一乾二凈，站在人民福祉跟權益上。

李鴻鈞說，從立委退下來兩年多他也沈澱許久，國家社會需要他貢獻力量，他就義不容辭，接受蔡英文總統的提名。他也第一時間面報親民黨主席宋楚瑜，也獲得宋楚瑜的鼓勵跟提點，宋楚瑜念茲在茲的是監察院必須超越黨派行使職權，勉勵他秉持這個方向。

對於徵詢過程，李鴻鈞說，蔡總統並未跟他見面對話過此事，主要是透過總統府祕書長李大維，李大維轉達總統希望提名他，希望他做好準備。

李鴻鈞說，接下來他會爭取立法院所有黨團的支持，回到立法院也算是回娘家，他在立法院長期也都是扮演跨越黨派的角色，相信在立院的同事都很了解他過去的作為，會盡最大努力獲取所有黨團支持。

至於接下副院長之後的目標？李鴻鈞表示，他的專業在公共工程領域，對於公共工程的很多問題，相信可以扮演監督的角色。此外，他在立法院時期就積極維繫台日之間的國會外交，即使他轉移到監察院，應該也能透過相當管道，也能成為一個台日交流平台，促進台日友誼。