日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳的觀測報導，今天下午3時23分（台灣時間2時23分）沖繩與那國島近海觀測到規模6.6地震，最大震度3。

報導指出，地震震央位於與那國島近海，深度20公里，地震規模6.6，與那國島觀測到震度3、石垣島觀測到震度2。

這起地震造成日本沿岸海面產生部分變化，但沒有海嘯危險。

與那國島是日本最西端的島嶼，位於宜蘭縣東部外海，距離蘇澳鎮烏石鼻僅108公里，也是距離台灣本島最近的外國島嶼。（編輯：廖漢原）1110509