金寶電子日前遭爆料「庫藏股事件」、「群創股票出售案」等公司治理問題、懷疑是前總經理沈軾榮為爭取董事席位，不實爆料惡意抹黑公司、洩漏公司營業秘密，以及擅改董事會通過文件，金寶總經理陳威昌9日到台北地檢署控告沈軾榮偽造文書、妨害營業秘密等罪。

金寶公司指控，董事會討論通過的108年員工認股權證分配名單，被沈軾榮擅自更改，把數百張挪配給未符資格的員工，涉嫌偽造文書。

金寶認為，沈軾榮不斷向媒體爆料，聲稱金寶違法出售群創股票，並向檢方提告特別背信罪等，這些爆料和抹黑內容，引用金寶的內部機密文件，更洩露客戶資料，已涉犯營業秘密等罪。

陳威昌受訪時表示，金寶公司和經營團隊在這段期間遭受很多不實指控、抹黑，甚至是人身攻擊的侮蔑，今天提告不只是以訟止謗，還為了維護股東及員工權益。

陳威昌說，若董事會通過的決議，沈都能擅自更改，那有什麼資格談公司治理？沈軾榮去年因違反誠信行為，不得不辭去總經理，之後就出現抹黑報導和廣告，「是否真的希望用這種不正當手法爭奪董事席次？」

陳威昌強調，一個為了董事改選，不惜不斷對外放話的人，真能讓人相信是適合的新董事人選、能為公司、股東及員工最大利益著想嗎？