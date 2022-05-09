沙鹿區「紫雲宮」捐贈價值約196萬元的消防警備車及救難器材等。（台中市消防局提供）

協助山難救援，紫雲宮主動捐贈消防警備車及救難器材。（台中市消防局提供）

紫雲宮捐贈消防警備車也捐贈救難器材，有效提升消防救災能量。（台中市消防局提供）

台中市「沙鹿區公明里紫雲宮」熱心公益，長期積極參與社會公益活動，得知台中市消防局梨山分隊為維護登山民眾安全，時常動用消防警備車及救難器材，加速耗損速度，紫雲宮主動捐贈196萬元消防警備車及救難器材，以及住宅用火災警報器300只，9日舉行捐贈儀式。消防局感謝宮廟善行義舉，共同守護市民生命財產安全。

捐贈儀式由宮主蔡阿秀代表捐贈，消防局第二救災救護大隊大隊長余易祐代表受贈，包括梨山義消分隊長陳錫建、和平區代表林永富、林吉財，梨山里長賴盛功、平等里長詹森等來賓均到場。

消防局表示，梨山分隊地處偏遠山區，高山峻嶺且道路狹隘，又因疫情肆虐無法出國，民眾登山踏青人數較多，山域事故頻傳，導致消防警備車及救難器材高頻率出勤而加速耗損。紫雲宮得知後，為能使救災更有保障及效率，主動捐贈價值約196萬元的消防警備車及救難器材，救難裝備包含電動破壞剪1組、共生背架3組、保暖手套26組、效率系統爐26組、救難繩索、露宿袋等，以及住宅用火災警報器300只。

消防局說明，消防警備車平時除用於各式災情勘察、巡邏和現場指揮等勤務外，災害發生時，更能載送人員及裝備器材前往救災現場，能夠充分應用於轄內各種不同類型災害，對於消防勤務助益甚大，可提高救災指揮效能，執行火災預防及災害搶救兩大工作更加迅速落實，讓市民擁有更安全的生活環境。

消防局指出，紫雲宮座落於台中市沙鹿區公明里，香火鼎盛，深受信眾愛戴，平時關懷社區老人及學齡兒童不餘遺力，義行善舉令人欽佩不已。消防局也說，政府資源有限但民力無窮，由衷感謝紫雲宮慷慨解囊捐贈消防警備車及救難器材，有效提升消防救災能量。