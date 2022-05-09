台北市長柯文哲因日前預言本土疫情將爆發，而被網友封為「台灣神童阿北德」，近來網路聲勢高漲，不過近日又因北市府過去曾刪掉28億元防疫預算，引起批評。國民黨台北市議員游淑慧表示，自詡專業的柯文哲既然在3月就預言4月疫情會反撲，「那除了『嘴角全波』的預言外， 我們提前準備了什麼？」

游淑慧今（9）日在臉書表示，快篩不足的問題，中央當然有最大責任，在與中央爭取防疫資源的態度上，台北市議會與北市府絕對一致，但她過去就告訴北市府，從疫苗分配的經驗，既然柯文哲不信任指揮中心指揮官陳時中，認為陳時中對北市大小眼，那台北就乾脆自己先做準備。

游淑慧指出，今年台北市的預算高達1700億元，因此錢絕對不是問題，酸「最省事的方式，是兩手一攤，天天跟陳時中吵物資、吵防疫、高來高去，可是在互相指責的同時，多少台北市民正在排隊？多少市民正在惶惶不安中！」

游淑慧表示，「防疫不應在比爛，應該比誰做得更快更多」。她認為，身為一位台北市議員，已盡責支持防疫預算，也提出買快篩的建議，可惜北市府沒有能先做，直言「既然柯文哲早在3月就預言4月疫情會反撲，那除了『嘴角全波』的預言外， 我們提前準備了什麼？」