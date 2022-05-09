新北市近年積極推廣「微笑山線」、「淡蘭古道」等登山景點，市府去年與通訊業者合作，在熱門登山點設置手機通訊標示牌，確保遊客發生緊急事故，可以立即回報。不過，有民眾屢次反映，在土城知名登山點頻頻打不通電話，甚至發生火災意外也求救無援。觀旅局表示，已與電信業者接洽，9月前將完成5處步道通訊點。

新北市觀旅局去年底在新北市三大岩場（石碇筆架山、皇帝殿、三峽五寮尖山）及獅仔頭山步道等4條熱門登山路線，設置43面手機可通訊標示牌，今年再增設60面，總計設置103面，希望民眾即時掌握位置，除了能打卡分享風景照，也能在事故當下發出緊急訊號，提升救援效率及登山安全性。

不過，市議員江怡臻表示，她從2020年就接獲民眾反映，微笑山線之一的土城步道常收不到訊號，遊客登山途中遇汽車拋錨，卻因訊號不通求救無援，甚至去年9月間還曾發生火災，也是無法撥通電話，所幸周邊路人尋獲滅火器，即時將火勢撲滅。

江怡臻說，2年前就找國家通訊、台電、市府各單位會勘，當時研議就有設置通訊設備的需求，但至今仍未有具體措施，微笑山線已是簡易級的步道，市府頻頻鼓勵親子前往，但訊號設備卻不完全，相當可惜，呼籲市府普及設置通訊點，並適時檢討設點效益。

觀旅局表示，目前已與三大通訊業者合作，目前已與遠傳電信合作規畫微笑山線，將對遊客量較多、較熱門的登山步道優先施作通訊點，暫定今年7月裝設土城天上山步道、8月安裝樹林青龍嶺步道及中和圓通寺烘爐地步道、9月安裝新店銀河洞步道及三峽鳶山步道。

另外，市府也與台灣大哥大合作規畫，優先在模擬訊號強的淡蘭古道上裝設手機可通訊告示牌，估計今年可完成淡蘭古道北中南路約150面。

觀旅局補充，針對容易受地型阻隔、天候不良等因素干擾的山區，目前也與電信業者合作，只要民眾手機尚有電力，無論是在哪一家當地電信商訊號涵蓋範圍內，均可撥打112請求救援協助，藉此擴大通訊範圍。