《網易》網站運勢命理專欄分享，射手座、天秤座、巨蟹座、牡羊座未來三周將迎財星入命，這段時間好運不斷，正財、偏財運都好，還會有桃花、貴人帶財來，鴻運當頭，註定坐享富貴。

▍射手座

射手座為人處事圓滑，情商和智商都出眾，並且對數字特別敏感，十分善於理財，未來三周更有財星入命，他們將迎來富貴吉祥的好運，這段時間裡他們的財運一發不可收拾，節節攀升，就算將來想要富甲一方也能實現夢想，一定能遠近聞名，成為能夠光宗耀祖的存在。

▍天秤座

天秤座的人即使出身貧寒，從小就靠自己努力前進，一路上苦難再多還是會堅持走下去，最後便能迎來希望的曙光。未來三周天秤座有財星入命，他們的苦已經吃完，好運到來，若接住這次機會就能一生享福，大富大貴，不僅如此，天秤座還有桃花、有福緣。

▍巨蟹座

巨蟹座很聰明，性格獨立，積極向上，能得到許多人喜歡，大部分他們都能處理好人際關係，往往職場順利，正財亨通。未來三周有財星入命，巨蟹座不但迎來貴人助力，還有橫財之喜，大富大貴的日子說來就來，不僅他們自己能升官發財，好運氣還能帶給身邊的人。

▍牡羊座

牡羊座為人熱情，身邊的朋友很多，貴人更多。未來三周有財星入命，牡羊座的命宮總算迎來了吉星高照。在事業上，他們能不斷得到讚賞和肯定，有機會升職加薪，他們的財源也會因此而大開，只要抓住眼前的機會，將來的生活註定能夠富貴又多金。