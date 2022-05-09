劉冠廷戴著片中的手偶分享當天拍攝趣事。（陳俊吉攝）

第24屆台北電影節9日舉行2022台北電影節形象廣告發布記者會，邀請到電影《美國女孩》導演阮鳳儀執導形象廣告，影展大使劉冠廷擔綱30秒主演。今廣告首度曝光，片中劉冠廷戴著手偶在影廳內看電影、吃爆米花，人與偶的互動相當有趣，片尾更驚見彩蛋金馬影后陳淑芳現身。

陳淑芳亮相時也在影廳，同樣戴著手偶吃爆米花，還與劉冠廷對視拋媚眼，劉冠廷笑說兩人第一次合作，就被對方眨眼電到，希望下次能有長片的合作機會，還設定劇情自己想演出被綁架的人，陳淑芳則變身超能力英雄飛來拯救自己。

另劉冠廷2020年主演的電影《消失的情人節》將被翻拍成日版，對此他說：「我覺得這種美麗的故事值得被看見，想跟日本團隊說加油，雖然我日文不好，但男主台詞不多，可以考慮一下我。」喊話日版也可以繼續由他主演。

再被問到自認哪些日本演員適合當「日版劉冠廷」？他認為柳樂優彌挺適合；而《消失的情人節》女主角大霈的角色，他覺得日劇《月薪嬌妻》女主角「國民老婆」新垣結衣，或個性派女演員滿島光都是不錯的人選。