群創將於10～12日參與2022 SID顯示周 (Display Week 2022)，本次以Driving the Next為展覽主軸，除展示元宇宙虛實整合的顯示技術，亦透過智慧育樂、交通、零售等多元場域，展現彈性跨域，創新整合多元產品應用。首次揭示的數位畫廊，開創顯示科技與藝術場域之鏈結，另外也展出多款高階智慧車載、智慧防窺顯示應用，邁向建構更完善的智慧顯示產業生態圈。 群創首次發表的數位畫廊顯示器，利用特殊的抗眩光層搭配抗反射層，打造紙張般的低鏡面反射與高散射特性，有效降低環境光對作品產生的反射干擾，在明亮環境下仍可清晰呈現畫作的豐富色彩與細膩質感。此外，藉由結合觸控功能，可自由切換多幅藝術創作，可一次飽覽美術博物館的典藏藝術大展。 群創光澤擬真(Kirameki)顯示器，突破2D顯示器限制，搭配N3D技術，重現貼近真實世界中，物體在不同光源與角度下，表面所呈現不同的光澤紋理，當觀賞者的角度改變時，光澤擬真的特性能將畫作的表面光澤逼真地顯示出來，如光澤閃耀的金幣、飄逸的裙襬。 群創首次展出的複合式旋鈕結合觸控車用顯示器，開創整合旋鈕與觸控面板的中控台設計，駕駛可同時享有觸控與傳統旋鈕的直覺操作介面，搭配現行的觸控面板IC，即可達到旋鈕操作偵測。同場展出的12.3吋低反射一體黑顯示器，導入全球最低LCD超低反射率，小於0.5％技術，可減低因外界強光或顯示資訊反射所造成駕駛眼睛不適或視覺干擾，有效提升安全與舒適的駕馭環境。智能異型車用顯示器，具備高解析度、最佳高動態性能10,000：1 AM miniLED背光顯示，大型一體化設計，開拓車載顯示器在大尺寸、高效能，異形切割(free Shape)貼合技術的突破。視角可調式車用顯示器，是以安全駕馭觀點出發，副駕乘客觀看娛樂系統時，可將顯示器切換為共享或隱私模式，避免駕駛分心觀看，兼顧駕駛行車安全與乘客休閒娛樂需求。 群創的次世代智慧多區防窺顯示器，除具備主動式動態切換分享與防窺功能外，更具有區域性調光功能，可達到多區防窺的效果，並能整合共享與防窺螢幕的需求，使用者可依需求調整防窺功能，有效提高開放性空間如大眾運輸、提款機、機上車用娛樂系統等個人螢幕的隱私性。