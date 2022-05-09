苗栗各醫療院所可接種疫苗地點。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

防疫新政策。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天9日新增新冠肺炎本土確診340人，縣府日前協助6到11歲學童施打疫苗，但普遍家長同意施打意願低，衛生局呼籲爸媽帶孩子打疫苗，以提升防護力。

苗栗今天確診者中男性175位、女性165位，年齡分布1歲到89歲，昨天8日4個社區PCR常設篩檢站共採檢546人，有138人陽性、408人陰性，陽性率高達25.3％，衛生局持續委請醫療團隊開設PCR採檢站，請持快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。

衛生局長張蕊仙表示，目前住宿型長照機構因住民都屬於高風險族群，只要是住宿型長照機構確診者的密切接觸者，如照顧者、看護等，若快篩陽性就符合投藥資格，會由醫師診察開立處方就可使用口服抗病毒藥物，以降低中重症風險。

另外，全縣6到11歲孩童共2萬5629人，同意校園集中接種者5647人，僅占全縣比例22％，若未在校施打，家長也可選擇攜童到各衛生所、10家醫院及37家診所接種新冠疫苗，請家長記得攜帶健保卡、同意接種意願書及接種後注意事項書前往施打。

縣長徐耀昌提到，尚未施打疫苗的民眾盡快施打疫苗，可以保護自己以及家人，也可以預防重症，為鼓勵民眾施打疫苗， 5月31日以前，65歲以上尚未接種疫苗的長者若前往接種，可獲得500元超商禮劵，請多把握機會。