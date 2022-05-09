不只小吃店！前身遊戲公司也搶當快篩進口商 陳時中回應了

快篩採購爭議不斷 ，國民黨立委洪孟楷今天指出，目前9家投標廠商中「因思銳國際股份有限公司」前身竟是遊戲公司，不僅有倒閉紀錄，還有多起勞資糾紛，希望衛福部好好審視廠商資格。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，廠商資格如何，都會在最後交貨時表現出來，屆時做好把關即可。

日前高登環球被踢爆前身是小吃店，資本額僅200萬，卻承攬1700萬的快篩採購合約，之後決定退出投標。中央流行疫情指揮中心日前表示，共有9家廠昌投標，高登未參與投標。

洪孟楷今天質疑，因思銳簽約進口100萬劑快篩，但該公司之前是遊戲業，代理線上遊戲，且有倒閉紀錄，還有多起勞資糾紛新聞，難道又是小吃店傳奇翻版？他要求衛福部應好好審視，避免之後快篩無法交貨。

另外，國民黨團今天也指出，投標廠商中弘朗生物科技僅330萬資本額，卻能接下價值3億8000萬元、400萬劑快篩訂單，原來是在賣養雞養豬的動物用藥，公司甚至設立在農舍內，質疑該廠商是否有能力和財力接手上億元的快篩劑標案。

對此，陳時中回應，整體標案以履約為條件，不能履約就會處分，而且也不是固定量的招標；至於廠商資格和過往怎麼樣，最後都會在交貨時表現出來，只要在最後交貨時做好把關就可以了。