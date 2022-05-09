佳世達(2352)今（9）日舉行第一季線上法人說明會，佳世達董事長陳其宏表示，今年上半年大環境雖有疫情封控與通膨升息等逆風，佳世達持續價值轉型升級之長期布局：對外投資智慧醫療及綠能事業，精實聚焦四大營運方針並處分非核心事業，新人事上位並進行組織優化，打造下一階段高附加價值事業獲利過半之基礎。維持今年營運逐季走高的看法。

佳世達公布第一季財報，合併營收609億元，比去年同期增加100億元，年成長20%，但受到原物料、費用上漲及產品組合變動影響，營業淨利為13.24億元，較去年同期減少3.94億元，年減23%。業外受到權益法收益及處分利益減少影響，比去年同期減少11.7億元，歸屬於母公司業主之淨利為5.34億元，每股稅後純益（EPS）為0.27元。

陳其宏表示，佳世達下一階段將以高附加價值事業獲利過半為目標，持續在優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局5G網通事業的四大營運方針加深加廣。第二季展望方面，看好各事業均可維持成長動能，但大環境仍應審慎應對，在疫情影響與供需狀況的挑戰下，維持今年營運逐季走高的看法。

佳世達總經理黃漢州表示，為打造價值轉型升級之基礎，今年以來持續強化投資、精實聚焦、並進行組織優化。近期明基三豐與康科特宣布將共同投資成立明悅智醫，服務數位牙科醫療管理之需求，日前羅昇強化綠能布局，投資德國UPS產品及服務供應商BlueWalker；精實聚焦並處分非核心事業；智能方案也進行組織優化，以提供客戶更完善的智慧企業、綠能轉型需求。

在各事業群表現方面，第一季資通訊產品營收成長約25%，目前消費需求逐漸轉向以商業需求為主，高附加價值產品線持續優化；醫療事業第一季營收成長20%，創同期新高，營業淨利上升，第二季可望維持高度成長；智能方案第一季營收成長30%，創同期新高，營業淨利上升，第二季仍將強化雲端與數位轉型服務，提高附加價值；網路通訊第一季產品組合優化，毛利率及營業淨利皆上升，未來持續朝優化產品線和提升毛利率發展。

佳世達也將在30日舉行股東常會，日前董事會已通過將配發現金股利2.5元，由於轉投資公司也已陸續公布股利政策，預計今年來自轉投資公司現金股利及減資，可挹注現金流入約24億元。