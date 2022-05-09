美國肯塔基德比今年爆出幾乎是史上最大的冷門，超級黑馬Rich Strike以1賠80的賠率奪冠，牠與騎師里昂（Sonny Leon）一下子在業界打響了名號。網路還流傳著一個16歲少年在Rich Strike身上下注幾塊錢，幸運抱回282美元（新台幣8400元）的影片，這匹「黑馬」倒底從哪裡殺出來的？

日本名駒Crown Pride開賽時表現不錯，一陣子之後熱門賽馬Epicenter過彎時開始加速，一連超越5匹馬躍居領先。轉播的焦點集中在Epicenter身上，沒想到Rich Strike後勁十足，牠在內側跑道穩定加速，逐漸超越前面的賽馬，最後幾秒全力狂奔從內側殺出衝線，寫下歷史鏡頭！

1913年，賽馬Donerail以1賠91的賠率摘冠，至今仍是最大冷門，前一次是2019年賽馬Country House的1賠65。事實上Rich Strike不只在比賽中忽然殺出，牠甚至是在開賽48小時前才臨時遞補進來，代替退出的另一匹賽馬。騎師是來自委內瑞拉的里昂，此戰之前還是一個缺乏戰績的無名小卒，這次的大勝宛如電影才會上演的劇情。

Rich Strike狀態絕佳，里昂賽後說：「最後剩下70碼（60公尺）的時候我就知道贏定了。」這匹3歲的公馬一戰替主人賺進186萬美元（新台幣5538萬）。本屆的賭金也締造史上最高的2.74億美元，吸引超過14.7萬觀眾進場，包括前美國總統川普（Donald Trump）。