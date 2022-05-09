男藝人納豆今年初就醫，發現腦部出血，聽從醫生建議開刀治療，術後住院讓外界非常擔心，還傳出5月身體因素無法復工，雖然工作人員協助報過平安，還是有奇怪謠言滿天飛，所幸本月9日他就現身鏡頭，精神狀態看起來沒什麼事，身邊的女友依依講到納豆搶救過程，她的情緒一度湧上來說不出話，怎知會遇到這種生離死別的場景。

已消失快5個月的男友納豆，驚喜現身女友開設Youtube頻道「C.Y.Y. 陳依依」，向大家告知喜訊終於回家休養，以納豆康復日記為題，講述這段令人難忘的開刀過程，依依表示在2月14日情人節，納豆人都還在住院，在醫院中曾詢問納豆今天是情人節是否知道，當時納豆回話情人節快樂，她就趁著納豆睡著時，偷偷躺到男友身邊撒嬌求安慰。

依依難過不捨地躺到男友納豆身邊，納豆也用他的健壯手臂摟住她。(圖/依依 Youtube)

納豆入院以來都有女友依依，在一旁的細心照料陪伴。(圖/依依 Youtube)

納豆今年邁入41歲，身體出現狀況後，其實每天都在想，什麼時候可以恢復正常，在做電腦斷層的時候，還曾經想過這次會死的念頭，血壓竟然會飆升到240之高，手術過後納豆連依依都認不得，直到5月這3個月來的時間，對小倆口來說都非常煎熬，開完刀頂著一個大光頭，身上還插了各種管線，明明是熟悉的男朋友卻感到無比陌生。

依依向粉絲訴苦，她其實有瞞著納豆暗自哭泣，獨自度過這段3個月的黑暗時光，她也向大家公佈納豆住院時期的照片，小倆口緊緊靠在一塊高調曬起恩愛，在艱苦的手術時間也分享病人家屬的心情，她也不忘感謝粉絲對這件事的關心，在影片最後方曬出感謝信，雖無法用言語一一致謝，很謝謝在生命中的你跟妳。