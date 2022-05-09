國民黨台南市議員第8選區民調9日展開，4人搶攻2提名，謝龍介連續3天幫蔡宗豪強力站台，引起其他擬參選人不滿吃味，認為不公平，謝強調並未偏心，只要來找他站台都會參加。

中西區、北區（第8選區）是國民黨2022年台南市議員選舉唯一出現黨內競爭的選區，國民黨台南市黨部主委林進旺證實，有擬參選人反應謝龍介偏心，4名參選人只幫1人站台，他雖已轉告當事人，但覺得黨內同志之間的不平之鳴難以使力，擔心幫了這人，得罪那人。

國民黨第8選區因謝龍介轉戰市長、洪玉鳳退出選舉，國民黨空下2席，被認為有爭取空間。共有蔡宗豪、姚正玉、高凱旋與潘美純4人爭搶。

國民黨9日至11日展開初選民調，正在關鍵時刻，謝龍介卻強力為蔡宗豪站台，其他擬參選人看在眼裡，出現不平之鳴。

姚正玉在臉書上寫著「年輕人加權百分，龍鳳撐腰絕對穩」暗指蔡宗豪有謝龍介、洪玉鳳兩人力挺，又有加分，認為民調對中壯年參選反不利。強調自己不靠大咖，力拚出線。

高凱旋認為謝龍介力挺誰已很明顯，不用多言，過去當里長時也曾輔選過謝龍介，心情冷暖自知，這次全靠2台宣傳車尋求基層支持。潘美純強調低碳選舉，主打社造與志工經驗。

謝龍介澄清並未排斥幫任何人助選，「只要他們有邀請就參加」，謝強調，8日已到路口為姚正玉站台、高凱旋是最早發送與自己的合照宣傳單的擬參選人。潘美純曾在臉書寫上「謝龍介唯一支持」，這些他都沒有意見。

謝龍介解釋，蔡宗豪是26歲年輕人，較沒知名度，本就需要更多機會，因此這幾天會持續為他站台。