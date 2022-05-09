民眾發現領角鴞成鳥在旁守護。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

竹東鎮民眾日前在自家圍牆邊發現落單的貓頭鷹，向縣府農業處聯繫後，確認是離巢的保育類領角鴞幼鳥，且發現有領角鴞成鳥在旁守護，民眾在森保科人員建議指示下，排除現場車輛及流浪貓狗，避免成鳥被驚擾而離開，當晚發現領角鴞寶寶自行爬上圍牆，隔日早上不見蹤影，研判已回到親鳥身邊。

農業處長范萬釗說，4月起已接獲5起領角鴞幼鳥落巢通報，其中4起民眾收容帶離現場後，因無法尋獲親鳥，由森保科人員送往六福村野生動物救傷站安置，待未來成熟後進行野放作業，這起由民眾協助幼鳥回到親鳥身邊，實屬難得的案例。

范萬釗說，每年春天是領角鴞繁殖的高峰期，4月開始許多領角鴞幼鳥會離開巢洞生活，跟著親鳥學飛打獵，但仍需親鳥照顧餵食，這時最容易有幼鳥掉落地面情形。

他呼籲民眾如果遇到領角鴞幼鳥掉落地面，除非是有立即被車輛或犬貓攻擊的危險，應給幼鳥一點時間自行爬回高枝，等待親鳥回來接應，若發現有領角鴞落地受傷，可連絡縣府農業處森保科或撥打1999處理。

農業處提醒台灣所有野生貓頭鷹及其他猛禽都屬於保育類動物，如遇到受傷動物，切勿自行帶回餵食及飼養，避免不專業餵養導致存活率降低，自行撿拾及飼養保育類動物更恐涉及野生動物保育法，騷擾保育類野生動物，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣6萬元以上30萬元以下罰金。