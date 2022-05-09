彰化縣鹿港鎮有輛貨櫃車為了閃機車，衝進民宅。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

還好有後方行車記錄器！今(9)日上午8點54分，彰化鹿港鄉鹿草路發生貨櫃車衝進民宅車禍，該輛貨櫃車由於要閃避機車突然切入快車道，貨櫃車緊急閃避，卻也不慎撞進對向車道民宅內，所幸貨櫃車司機經警消搶救無生命危險，詳細肇事原因有待警方調查；10秒驚悚畫面也曝光了。

今(9)日上午8點54分彰化縣鹿港鎮鹿草路，1輛貨櫃車為了閃機車衝進民宅，撞破大洞，整個車頭都塞進民宅內，臉書社團也曝光這10秒驚悚影片，可見機車騎士突然從慢車道切往快車道，讓在快車道的貨櫃車緊急閃避，但也不慎撞進對向車道民宅；網友看到大罵「三寶真的是上輩子燒好香閃過死劫，倒楣了開車駕駛」、「垃圾三寶」、「真的是，唉」、「不會騎車，就不要出來害人」、「還好有後方行車記錄器」、「司機好無辜」、「有夠衰的大車」。

彰化縣鹿港鎮有輛貨櫃車為了閃機車，衝進民宅。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

這起衝破民宅車禍，現場慘不忍睹，住戶鋼筋水泥的牆壁，整個被撞破大洞，鐵窗扭曲，屋內匾額掉落，大貨車的車頭整個塞進屋裡，撞成一團爛鐵，警消抵達後緊急搶救，劉姓司機被卡到全身無法動彈，消防人員動用破壞器材，將劉姓司機救出來，緊急送醫，沒有生命危險。

警方初步調查，劉姓沒有酒駕，他表示，是為了閃避突然衝上來的機車，因為太緊急了，大貨車煞不住，緊急偏轉車頭，慘事就在一瞬間，幸好屋內沒人。

彰化縣鹿港鎮有輛貨櫃車為了閃機車，衝進民宅。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

由於民宅旁就是小吃店，大貨車撞進民宅，小吃店都人都紛紛跑出來，看得心驚膽跳，並忍不住開罵，「哪有這種駛法，太夭壽了吧，自己不顧生命，裡面要有人怎麼辦？」，後來知道大貨車是為了閃機車，民眾則痛批亂騎的機車，一定要罰。