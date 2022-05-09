民進黨屏東內埔及萬丹鄉長初選9日結果出爐，由現任內埔鄉長鍾慶鎮及萬丹鄉代李麗卿勝出，結果將提交屏東縣黨部執委會討論後提名；但初選失利的萬丹鄉代會主席簡天屏直言整場初選非常不公平；另內埔鄉前鄉長沈商嶽在稍早就揚言，將不會缺席這場選戰。

民進黨屏東2鄉長初選採民調70％與黨員投票30％的加總成績，日前黨員投票，內埔鄉黨員共1107人，爭取連任的鍾慶鎮拿下624票，沈商嶽則是91票；萬丹鄉黨員252人，李麗卿129票、簡天屏99票。

民進黨屏東縣黨部則在上午公布民調，鍾慶鎮拿下0.3305分，沈商嶽則獲0.0743分，經加總後鍾以總分0.5905分勝過沈0.1122分；萬丹鄉李麗卿民調0.2365分，簡天屏則獲0.2620分，加總後李以0.4026分贏過簡天屏0.3895分。

由於萬丹鄉民調進行當晚，多數萬丹鄉親怨頻遭不明「防疫宣導」錄音電話干擾，縣黨部第一時間研判有人企圖癱瘓民調。簡天屏獲悉落敗結果，先是感謝支持者力挺，但也直言，這場初選不甚公平，會與幕僚討論後再做未來規畫。

內埔鄉長黨內初選同樣激烈，雙方陣營隔空叫陣，沈商嶽更直接到屏東地檢署向對手提出誹謗告訴，揚言不論最後結果如何，年底選戰不會缺席。

隨著初選落幕，恐還有後續整合問題，對此，民進黨屏東縣黨部主委許展維表示，初選結果將召開執委會進行資格審查，待確認初選結果，就會報請中央黨部核備，出線的鍾慶鎮與李麗卿將可獲得提名。但也強調，若有人不服結果，執意脫黨參選，不僅將沒收20萬元保證金，且不排除開除黨籍。