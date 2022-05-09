由藝術家王文志主導設計的「無二窯」今動土，水保局副局長林長立主持祈福參拜儀式。（呂妍庭攝）

由藝術家王文志主導設計的「無二窯」，完工後除具藝術意象，也提供藝術家進駐燒窯、製陶，讓梅山太平不只有雲梯，更形成藝術園區。（呂妍庭攝）

每年吸引百萬人次遊客造訪的嘉義縣梅山鄉太平社區，海拔1000公尺的高山上，即將進行一項結合窯燒及地景藝術的新型藝術工程，由藝術家王文志主導設計的「無二窯」，完工後除具藝術意象，也提供藝術家進駐燒窯、製陶，甚至與曾獲2020年建築園冶獎的「一抹紅趣」意象空間串連，讓梅山太平不只有雲梯，更形成藝術園區。

由水土保持局南投分局投入1700多萬經費設置的「無二窯」今動土，水保局副局長林長立說，太平社區在地方居民和相關單位的打造下，不管太平雲梯、周邊的步道，或是老街巷弄等，都帶來人潮，尤其在地有茶產業、咖啡產業，具有商機，幾年前社區曾透過雇工購料建茶窯，即將打造的「無二窯」也是從窯燒、製陶概念出發，希望完成後能帶來更大商機，經由外溢效應，把山裡的其他村落、社區也一起帶動。

太平村長嚴清雅表示，無二窯完成後，將與2018年已建置完成的「一抹紅趣」藝術空間串連，再加上社區既有的營造意象，要以美學經濟帶動地方。

王文志說，無二窯從從太平36彎山路得到靈感，以鋁材、不鏽鋼材等材質打造的窯體，不只是藝術空間，還能用來燒窯、製陶，除吸引藝術家長駐，也會開放民眾體驗，預計工期半年，年底前會完工啟用。