新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，新北居家關懷中心動用3500名志工，每天接通逾6萬通電話，很多民眾詢問問題都重複，他今提出3個常見疑問，很多都中央系統問題，他已向中央反映，中央目前解決中，希望透過一次性解答，減輕志工負擔。

問題1：「我確診了，但一直沒收到隔離通知書該怎麼請假？」侯友宜說，從收到健保快譯通PCR陽性通知到中央系統顯示確診需至少3天，目前中央的法傳系統尚無法正確自動發送隔離通知書，新北已將問題反應給中央。如果尚未收到確診隔離治療通知書，依勞動部8日公告，可以使用健保快易通APP」的PCR陽性檢測結果也就是「數位健康證明」作為請假證明。

問題2：「我確診了，但一直沒收到自填疫調的通知該怎麼辦？」侯友宜表示，自1日起，衛福部的系統會傳簡訊至確診者手機，點選簡訊連結可填線上疫調單，若已經收到中央所發的簡訊，填表過程有問題請洽1922，若確診當天沒收到簡訊通知，可能當時留存的電話有誤。可登入健保快易通APP「健康存摺」後，查看「PCR檢測結果」，若是陽性個案、可直接點選「COVID-19確診個案自主回報系統」連結，前往填寫資料。

至於問題3是「我是確診者，已上傳自填疫調單，但有填寫錯誤要更正，該怎麼辦？」侯友宜說，由於中央提供的自主回報「確診個案自主回報疫調系統採用的是一次性的連結，資料送出後無法修改，新北已將問題反應給中央。若自主填寫疫調內容有誤要進行修正，請診者致電現居地衛生所請求協助。