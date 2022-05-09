瑞典宜家家居（IKEA）零售部經理表示，IKEA母公司Ingka集團照常支付約12,000名俄羅斯員工薪水的措施已延長3個月直到8月底，之後仍可能繼續發薪。

在俄羅斯入侵烏克蘭引爆西方國家制裁後，IKEA這個全球最大居家用品零售公司在3月初宣布暫時關閉俄羅斯門市，並暫停在俄國的採購業務，因俄烏戰爭導致供應鏈中斷，並使貿易環境面臨挑戰。當時IKEA宣布，至少一直到5月，公司將照常發薪給所有受影響的俄國員工，薪水以盧布支付。

IKEA母公司Ingka零售部經理Tolga Oncu向路透社表示，我們已經將這項措施延長到6個月。我們一直在監控、分析、觀察正在發生的事，將一邊進行一邊做決定。

除了IKEA之外，包括麥當勞和雷諾等關閉俄國業務的公司也表示目前他們將繼續向俄羅斯的員工支付薪資。

俄羅斯曾警告可能將那些關閉當地業務的外國企業收歸國有。

Oncu拒絕詳細說明支付俄國員工薪水的資金來自何處，僅表示公司遵守所有制裁措施，動用的是在俄羅斯擁有的資產。該名高管也拒絕透露IKEA是否考慮完全退出俄羅斯。