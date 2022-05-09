根據印尼9日官方資料，大宗物資價格大漲，以及抗疫規範鬆綁之下，印尼2022年1月至3月的GDP已連續第4季成長。

這個東南亞最大經濟體，上季GDP年增5.01%，與市場預估值5%差不多。印尼從2021年第2季開始，GDP每季就一路成長，分別是7.07%，3.51%以及5.02%。

除了煤炭、棕櫚油以及鎳金屬等全球原物料價格飆升，造就主要供應國印尼超凡的貿易順差外，上季的民間消費、投資大增以及出口復甦，都是當地GDP成長的不同原因。

同時，印尼政府也指出，已取消2022年初實施的抗疫規定，許多商業活動已經陸續回歸正常。當地家庭支出增加外，甚至連非必要性的外出旅遊活動也陸續回溫。

Permata銀行認為，全球幾個利空項目，包括地緣政治風險、中國大陸經濟成長趨緩，以及通膨大漲造成全球貨幣緊縮等，都會左右未來經濟成長的表現。

4月份，印尼央行將2022年經濟成長預估，從之前的4.7%到5.5%，下修至4.5%到5.3%，理由是全球景氣趨緩還有全球供應鏈的問題還在。同時，印尼央行也指出，若調整現行能源價格以及改變補貼制度，出現通膨現象的話，也會提前約1季，在第2季的5月或6月就要舉行政策利率檢討會議。