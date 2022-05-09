疫情升溫，各縣市政府紛紛跳出，反映快篩試劑配給不足，對此衛福部長陳時中今說「不用在媒體上講，可打電話跟我說」。新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，他很早之前就與部長通過電話，最在乎的是市民買不到快篩試劑，雖然總統這段時間有發聲，今日快篩試劑也有陸續鋪貨上市，但市民普遍反應蠻貴的，希望可以更平民化。

至於快篩試劑數量到底足不足夠，侯友宜說，希望量越多越好，讓民眾方便買得到、價格便宜才是他最在乎的。