曾致電陳時中反映買嘸快篩 侯友宜：希望價格更平民化 15:432022/05/09 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，他很早之前就與部長通過電話，今日快篩試劑也有陸續鋪貨上市，但市民普遍反應蠻貴的，希望可以更平民化。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情升溫，各縣市政府紛紛跳出，反映快篩試劑配給不足，對此衛福部長陳時中今說「不用在媒體上講，可打電話跟我說」。新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，他很早之前就與部長通過電話，最在乎的是市民買不到快篩試劑，雖然總統這段時間有發聲，今日快篩試劑也有陸續鋪貨上市，但市民普遍反應蠻貴的，希望可以更平民化。 至於快篩試劑數量到底足不足夠，侯友宜說，希望量越多越好，讓民眾方便買得到、價格便宜才是他最在乎的。 陳時中稱快篩不足要報好來 黃珊珊駁兩回事諷：部長累了 國民黨告陳時中瀆職 綠營反批：無中生有抹黑、鬥臭陳時中 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #快篩試劑 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快篩實名制全台庫存量0.9％ 陳時中曝這縣市剩最多 10:142022/05/09 生活 嗆柯P「一路胡扯讓人不爽」綠議員秀證據：沒把買快篩當回事 15:142022/05/09 政治 陳時中稱快篩各縣巿都有庫存 鄭文燦傻眼：哪來剩餘 11:492022/05/09 生活 超商、藥妝店開賣快篩劑 民眾喊太貴仍會去藥局 11:292022/05/09 生活 大陸願助取得快篩 阿中：依法規辦理 04:102022/05/09 生活新聞 高登爭議遭國民黨團告發圖利、瀆職 陳時中回應了 10:462022/05/09 生活 超商今開始限量賣快篩 民眾搶頭香排隊「不怕貴就怕撲空」 10:092022/05/09 生活 快篩試劑超商開賣人潮零星 板橋民眾：不到5分鐘買到 10:342022/05/09 生活 友嘉集團員工接觸確診者 居家隔離一律給薪 12:402022/05/09 財經 交通部採購逾10萬快篩給第一線 衛福部允盡快給 12:492022/05/09 財經 先守國內疫情 7月可能邊境開放 04:102022/05/09 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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