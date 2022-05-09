勞動部9日公布最新無薪假統計，實施事業單位計2,286家、人數1萬4,389人，較上周人數減少416人。勞動部官員表示，除了月底月初的轉換接續效應之外，主要有一間外籍航空公司停止實施，人數約300人，而且這家航空公司已經宣布，將不會再申請實施無薪假。

勞動部111年5月9日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2,286家，實施人數1萬4,389人，較2日公布實施家數計2,355家，實施人數1萬4,805人相比，這次次家數減少69家，人數減少416人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

除了可能有月底、月初重新通報實施的效應之外，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，主要是受到一家外籍航空公司停止實施，人數接近300人，而且經詢問這間航空公司之後，確定他們未來都暫時不會再實施無薪假，但是否與台灣防疫政策調整、或是全球疫情趨勢有關，就不得而知。

另外，黃維琛指出，支援服務業（旅行社）在國內實施邊境防疫管制之後，在通報實施無薪假都是以3個月一期為基準，但這幾個月發現，旅行社開始改為每個月、每個月提報，不僅有調整實施天數，也顯示業者開始在觀望防疫政策，若是未來防疫政策再鬆綁，將可以立即配合調整。