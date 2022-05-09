小葛透露曾為了獨家和男同事躲在廁所，遭誤會為四腳獸。（和展影視提供）

高點綜合台《震震有詞》邀請資深媒體人許聖梅、資深狗仔小葛、民俗專題記者賴正鎧、王齡梓律師分享，在各自的工作崗位上，為了挖掘真相使出渾身解術的經驗。資深媒體人許聖梅，擔任記者時曾主跑政治、社會、狗仔等路線，她透露當記者必備三大特點分別是「臉皮厚」、「不怕死」、「演很大」。

她透露過去為了跟拍言承旭，還和同事扮演情侶，「為了跟拍言承旭打撞球，我還要跟狗仔同事演情侶，搞得同事更緊張。」她還爆料有同業為了跑新聞扮演嫖客，但最後露餡是交易結束後要付費，還問小姐「能不能開發票？！」許聖梅替記者喊冤：「沒發票怎麼跟報社報帳。」

小葛補充表示當記者除了要上述特點外，還需要體力好，曾採訪日本女星松嶋菜菜子來台拍戲的他說：「別家報社早已到台南去守，但我聽說女藝人好友在高雄開飯店，我們就直奔高雄飯店守著，果真拍到大獨家。」錯過新聞的競爭對手，後來直接應徵臨時演員加入劇組，卻被聘請的保全識破、趕走。

除此之外，小葛透露有次收到消息，劇組正在台南高鐵站拍攝，為了捕捉新聞，他便和男同事從晚上9點躲進廁所等到12點半，接近收工時保全竟一一巡視廁所，「我一開始用肚子痛當藉口不開門，沒想到來了3位保全，甚至從廁所門底下縫隙看我是不是真的在上廁所，實在沒有藉口拖延只好開門，高鐵站站員看到2個男生躲在同一間廁所，露出很玩味的表情，大概是以為我們是四腳獸。」後來小葛在下樓時剛好碰到劇組的車，便馬上拿起相機猛拍，還一邊叫被保全團團圍住的同事撐著點。

許聖梅分享自己還是菜鳥記者時被指派訪問駕米格機來台的反共義士吳榮根與劉積順的緋聞官司，大批媒體守在吳榮根住家樓下但他不出面受訪，等到同業離開後，許聖梅假扮粉絲買了燒餅油條、豆漿按下對講機說「吳義士我很支持你，你要加油喔。」第一次沒回應，她鼓起勇氣按下第二次對講機，用哽咽的聲音說著：「我知道你離鄉背井很傷心，我準備吃的給你就放在這。」沒想到吳榮根開了門讓許聖梅上樓，兩人閒聊到最後許聖梅以當日報紙標題問了「你為什麼不戴保險套？」沒想到吳榮根一句「戴保險套她會不舒服。」成了許聖梅立功的關鍵點。

隔日總編輯要許聖梅去找女方劉積順受訪，找上劉的委任律師陳水扁採訪，「陳水扁一看到我是記者便破口大罵說：『妳們怎麼都只替男的講話？』」當時陳水扁對她說：「除非妳保證會替我們說話，不然我不會給妳任何內容。」許聖梅馬上假裝哽咽地說：「陳律師你說得對，我也是被我男友始亂終棄，我真的很痛恨這樣的人。」最後許聖梅也取得獨家回應及佐證照片，也因為這2次的獨家新聞讓許聖梅菜鳥記者的月薪從13800元躍升為18000元。