工業電腦龍頭研華（2395）9日公布4月合併營收47.76億元，較去年同期營收46.75億元，年增2.15％，惟受中國大陸封控衝擊，較3月減少21.74％。累計前4月合併營收208.95億元，年成長17.15％。

以區域別來看，研華4月營收以北美、歐洲及日本市場最為強勁，年對年分別成長41％、47％及18％；中國市場受封控及物流影響，年對年呈雙位數衰退。

事業群表現而言，以應用電腦事業群（ACG）、物聯雲事業群（CIoT）及服務物聯網事業群（SIoT）表現最佳，分別較去年同期大幅成長77％、22％及14％。工業物聯網事業群（IIoT）則受中國封控影響，表現相對弱勢。

若以累計至四月營收來看，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長35％、35％及57％。各事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群、應用電腦事業群（ACG）及服務物聯網事業群（SIoT）表現最佳，年對年分別成長22％、83％及52％。工業物聯網事業群（IIoT）累計營收則較去年微幅衰退。

接單方面，研華4月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.6，累計一至4月BB Ratio為1.39。此外，大陸蘇州已降為低風險地區，昆山亦解除封控，研華昆山製造中心與物流運送，已逐步開始回復正常運作。