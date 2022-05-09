相隔一周，國內再度出現未滿一歲童重症的個案，為預防兒童確診後快速演變成重症，台北市今天開設兒童專責門診，將來中央是否有可能採納，並推廣至全國？中央流行疫情指揮中心今天指出，其實新北、台中、高雄早已開設兒童專責門診，地方只要符合防疫門診的設置條件都可以來做，中央也會鼓勵。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，北市推出的兒童專責門診，實際上屬於防疫門診的一環，可以採分科別或不分科別的方式進行開設，過去已有新北、台中、高雄三個直轄市開設，並非北市首創，只要地方在執行面上，能夠符合防疫門診設置條件都可以來開，我們也會鼓勵。

羅一鈞補充，兒童分流收治的原則，包含一歲以下出現發燒，或三個月以下高燒三十九度，就符合分流到醫院收治的標準，若醫院認為可回家照護則不一定要住院，不過上述原則僅為通則，還是要依據第一線醫師的評估為準，如認為有住院需要，還是會安排兒童住院。

至於兒童專責病床數是否足夠？羅一鈞指出，兒童不一定要住兒童專責病房，若非中重症，其實也可以住進一般專責病房，目前也仍在持續盤點兒童中重症的收治人力，預計後天召開專家會議一同討論如何因應。

指揮官陳時中說，很多民眾喜歡詢問住院的指引，但他要跟大眾講，最好的選擇就是信任專業，現在有很多指引在，讓醫師能根據指引來進行評估與調整，雖然現在講求醫病決策共享，但有時候可能沒辦法像醫事人員來的專業，因此若能充分與醫師表達，尊重醫師做的決定，可能會是最好的辦法。