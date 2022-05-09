任容萱（右二）誤將楊貴媚（右一）認成楊麗音。（東森提供）

結束新竹旅遊的李天柱、方文琳、林予晞、是元介等人相當不捨分開。（東森提供）

東森綜合台《花甲少年趣旅行》最新一集的行程將於本周六（14日）由「楊貴媚、檢場、任容萱、涂善存」花甲少年接棒前往台灣的心臟「南投」，首集檢場規劃「傳統長輩行程」帶大家下田體驗台灣傳統採茶文化，任容萱則開出心中的理想旅遊清單，以「少女的異國夢想」為主軸，安排一系列的「偽出國」行程，撫慰大家因疫情嚴峻無法自由出國旅遊的心。

節目播出至今一直都有少年認不出花甲的糗況發生，但任容萱不識人的行徑幾乎是排行榜中的第一名，她見到眾人就親切的向大家打招呼，但卻當著楊貴媚的面喊她「麗音姐」，更在檢場開心的向其他人介紹任容萱飾演過她女兒時，驚呼：「蛤？我演過你女兒？」害檢場也被搞混說：「是我女兒還是嫁給我兒子的樣子？」毫無頭緒的任容萱崩潰不已，抱頭自嘲：「我金魚腦！」

在上周結束旅行的方文琳、李天柱、林予晞、是元介，在新竹之旅的結尾，4人聚在一起、彼此分享這四天三夜一起旅行的心情點滴，方文琳經過這幾天的考察，最終決定將玉女掌門人的位置交棒給林予晞，一旁的是元介還笑虧她：「一朝成為擋泥板女神。」身為專業攝影師的林予晞，在旅程中隨時都在捕捉旅伴的畫面，最後甚至還秘密準備專屬於他們的攝影展，所有人都看到熱淚盈眶，李天柱還感性的說：「我又多了一個女兒了。」

4人哭成一團、相互擁抱，以溫馨感人的氣氛為這場花甲少年之旅畫下完美的句點。而節目的新穎題材，也獲得廣大觀眾的熱烈好評，紛紛在網路上留言表示，「慢旅行，想復刻行程了。」、「跨世代的企劃很棒！」、「很適合全家人一起看的好節目。」讓人更期待下一趟旅程。《花甲少年趣旅行》每周六晚間8點 東森綜合32頻道播出、每周日晚間8點東森超視 33頻道播出。