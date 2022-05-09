華視出包事件頻傳，資深媒體人楊憲宏今天形容公廣集團的情況，就像在家看到一隻蟑螂，儘管把牠打死，但還會有其他隻，甚至更嚴重的還在後面。公廣集團要趕快產生了解製作又懂流程的人做決策者，呼籲總統蔡英文與行政院長蘇貞昌要知道新聞媒體、數位內容的專業是什麼，根據專業進行改革。

楊憲宏在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪指出，公視畢竟使用納稅人的錢，應該明確告訴民眾改革方向，民進黨政府除了花心力，也要防弊。

楊憲宏說，現在是數位時代，公廣集團陷入載浮載沉的情況，頻頻出包就像在家看到一隻蟑螂，儘管把牠打死，但還會有其他隻，就像出錯不會只有那次錯，甚至更嚴重的還在後面，「而且現在發現蟑螂，難道沒有老鼠嗎？」

他認為，以前做電視的人，已經不太了解現在的數位流程，導致原本懂電視的人，對於電腦系統可能就不太熟悉。但會用電腦作流程的人卻又不懂製作，所以公廣集團一定要趕快產生了解製作又懂流程的人做決策者，才能把事情交代清楚。

先前公視許多檔案遺失，沒有進行備份，楊憲宏表示，這等同是犯了大忌，做任何動作之前都應該要先備份，人會出錯，但是機器不太會，但公視該有的程序卻都沒有，才會導致資料完全不見。

對於華視將總統蔡英文誤植為「蔡EE」，楊憲宏指出，「EE」應該是個機器碼，只是用來指示狀況，也不知道為何會這樣，華視應該要有編審跟主編，目前聽下來就是整個流程都亂掉。華視出錯以後，事實都模糊一片，彼此責任推來推去，「總歸一句就是數位流程有問題」。

對於華視人事大更動，楊憲宏說，請辭的華視代理總經理陳雅琳是主播出身，前總經理莊豐嘉是因為預算問題被辭職，怎麼還可以請陳雅琳變成代理總經理？整個程序都不對，陳雅琳是很認真的主播，但有時間處理總經理的事嗎？畢竟總經理職務很重要，絕對不能用兼任，而陳雅琳先前也應該拒絕接下該職務。

楊憲宏提到，華視在陳郁秀辭去公廣集團董事長，陳雅琳也辭職之後，就進入無政府狀態，數位流程出錯也是在所難免，但就是要及時防錯。接連出包對華視公信力傷害很大，且華視營收自很久以前就已經在逐漸下滑，還沒體會到過去老三台躺著賺的時代已經過去。

楊憲宏說，農委會主委陳吉仲先前曾說台灣是假新聞最多的地方，代表未來政府可能會想把公廣集團變成專門查核假新聞的機構，但假新聞查核只是公廣集團該做的100件事中的其中一件，他們該做的是提升台灣數位媒體品質，但華視內部不改選，讓很多事情都沒辦法解決。

他說，公廣集團資金雄厚，應該努力開闢新的數位內容挑戰，公共電視既然被賦予重要任務，就是要回歸到創立公共電視的初衷。

針對公廣集團前總經理馮賢賢寫信給總統蔡英文，批評民進黨政府在傳播領域表現不及格，楊憲宏表示，2012年蔡英文找馮賢賢寫改革策略，就是代表有理想，但過去這幾年確實看到很多問題，至於要如何改變，民進黨除了要花心力，還要防弊，因為現在民進黨有些人對媒體的看法，跟過去他們在野的時代好像也不一樣了。

至於誰來帶領改革？楊憲宏說，當然就是蔡英文總統，以馮賢賢的觀點來看，好像沒什麼人能處理，就連疫情也需要靠總統震怒，所以台灣雖然民主，但某種程度還是很集中，好像很多事都要看總統。公廣集團董座人選本來就是政治決定，政治解決的名單不會完全依照公廣集團的需求去提名，但因為已經快一千天沒更新過董事會名單，所以現在有點先求有，再求好的意思。

楊憲宏強調，華視的總經理和公廣集團的總經理未來非常重要，董事會必須授權給這兩個位置的人，這樣才能全權地根據專業進行改革。他呼籲，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌應該要知道新聞媒體、數位媒體與數位內容的專業是什麼，參考一下全世界怎麼做，目標在哪裡，該有的資金也一定要到位。

楊憲宏建議華視，不一定要追著快新聞跑，電視新聞再快也沒有網路媒體快，既然身為公廣集團，應該要去做深刻、深度的分析與內容，「不要老是做一些行車紀錄器、監視器等等拍下來的東西」。