體育圈有不少兄弟檔、姐妹檔，在「髮香圈」也有一些姐妹檔。P.LEAGUE+高雄鋼鐵人隊的啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」成員辰羚與怡庭，就是一對親姊妹，她們還有一個表姐Peggy，是中信兄弟棒球隊的Passion Sisters，是體育圈內小有名氣的「髮香世家」。

辰羚與怡庭雖然是親姐妹，但兩人個性其實不太一樣。姊姊辰羚比較害羞、內向，妹妹怡庭比較活潑、有個性，雖然兩人的個性不同，踏進啦啦隊的起步也不同，甚至曾是一南一北的「姐妹登山、各自努力」，但現在都在家鄉球隊「一起共好、互相幫助」。

辰羚個性害羞、內向，但從小就愛跳舞，幼稚園開始接觸舞蹈，會走上啦啦隊的表演之路，幕後最大推手其實是媽媽。辰羚表示，她原本只是自己愛跳舞，但媽媽一句「要給自己機會」，支撐她走向台前、步上舞台，否則她認為自己大概就是沒自信且畏畏縮縮地活著。談到母親對自己的支持，辰羚受訪時一度眼光泛紅。

辰羚從國小開始練芭蕾，但第一次在家人面前表演就「嚇到不行」，結束後爆哭，首次公開表演結束，下台後也爆哭。有了舞蹈基礎之後學民俗舞蹈，國中再接觸流行舞蹈，辰羚開始對自己有一點自信心，陸續參加大大小小的選美比賽，拿過美濃橙蜜香公主選拔第三名。

辰羚是Show girl出身，參與不少廣告、戲劇、短片演出，因為表姐Peggy的關係，辰羚成為職棒義大犀牛啦啦隊的「犀睛女孩」，開啟自己的職業啦啦隊之路，辰羚與Peggy「姐妹檔」在同一隊擔任啦啦隊。

去年高雄鋼鐵人成軍，辰羚加入成為「鋼鐵女神雅典納」的一員，也「揪」了親妹妹怡庭一同入團，「姐妹檔」首度在同一隊「合體」，引發網友關注與討論。

有別於辰羚多在南部發展，妹妹怡庭走不一樣的路。怡庭從小是舞蹈班，十歲離鄉背井北上念戲曲學院學京劇，倒立、拉筋、唱戲樣樣來，但她認為傳統戲曲的東西比較繁瑣，每天都練一樣的內容，萌生轉換的念頭。

怡庭看到姊姊辰羚因為參加選美與啦啦隊，原本害羞、內向的個性變得很不一樣，比以往更勇於表現自己，剛好她也想嘗試不同的表演方式，二話不說就去參加中華隊專屬啦啦隊CT Girls甄選，從此從傳統京劇轉至啦啦隊，跟著兩位姊姊的腳步，也步上啦啦隊之路。

有別於京劇是照稿演出的框架式表演，啦啦隊則是需要快速的臨場反應。怡庭受訪時坦言，兩者的表演方式落差很大，她起初「換軌」不順，一時反應不過來，花了一點時間來調整、適應，不過學京劇讓她的柔軟度與律動、音感有很大的幫助，靠著勤練來彌平兩者的落差。

在辰羚眼裡，怡庭比自己放得開，天生適合在舞台上演出，也很會抓鏡頭，但在與粉絲互動上稍有不足，她以「學姊」的過來人身份提醒怡庭一些需要注意的地方，也會開導怡庭不要太在意外界的眼光，做好自己分內的表演工作即可。

辰羚表示，希望未來能多接觸戲劇與主持，如果有更多機會，她都願意去嘗試，「想試試看自己的極限在哪」。怡庭表示，她跟姊姊一樣，除了舞蹈之外，也希望可以涉略演戲的部分。