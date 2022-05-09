為響應節能減碳行動，台南市經濟發展局積極推動各項節能政策及活動，今年邀集各大商圈及店家辦理「揪團節電中。商圈省電享好康」競賽活動，共有6個商圈、81間店家熱情參與，9日舉辦頒獎典禮，前3名節電績優商圈分別由東寧商圈、海安商圈、西港商圈獲得，競賽期間的節電度數較與去年度同期相比，共省下1842度，顯示節電有成。

台南市市長黃偉哲表示，全球面臨能源耗竭及氣候變遷的嚴重考驗，因應之道不只要積極發展綠色替代能源，更要與節能政策雙管齊下才能有效解決目前的困境，南市府除了鼓勵企業推動綠色消費及發展綠色能源外，同時亦積極推行各項節能措施。

包含辦理各項節能講座及競賽、提供節能經費補助、鼓勵汰換老舊耗電設備、成立節能技術輔導團提供專業諮詢服務等，期許透過多元措施及獎勵機制讓民眾與店家可自願性響應節能行為，讓公私協力一同落實台南低碳家園目標。

奪冠的東寧商圈理事長郭政翰表示，非常感謝經發局今年舉辦商圈節電競賽，本次活動也讓商圈店家自主積極響應節電措施，包含照明燈具汰換為節能LED燈具、冷氣不外洩、白天善用自然採光、招牌燈深夜熄燈及配合張貼服務業自願性節能活動標章等，未來亦會持續進行各項節電行動，期望為商圈帶來更好的環境並落實生活節能減碳。

台南市經發局局長陳凱凌表示，本次競賽透過「節電率」、「參加活動比例」、「配合響應自願性節電措施」等3項評分項目來進行評比，分別設有針對商圈的「績優商圈」及針對店家的「最佳節電王」2個獎項，最高獎金分別為20萬及6萬元，這次前3名績優商圈分別由東寧商圈、海安商圈、西港商圈獲得，競賽期間的節電度數較與去年度同期相比，共省下1842度。

前五名最佳節電王店家則由半雞洋行東寧店、御大紅袍茶坊、品腸-手工香腸、DEESON銀飾、金剛安全帽府前店獲得，分別座落於東寧商圈、孔廟商圈、鹽水月津港商圈，日平均節電度數最高達86.07度。(品觀點記者張雅雲/台南報導)