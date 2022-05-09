美國聯準會(Fed)本次FOMC會議如預期升息兩碼，並表示未來將保持此升息步調至基準利率上升至中性水平，為升息確立基本情境。在市場提前消化此預期下，債券殖利率在過去一段時間大幅攀升，加上債券本身的固定收益性質，開始吸引市場關注。以5月18日將除息的元大美債20年(00679B)及元大10年IG銀行債(00786B)為例，根據第一階段公告之預估配息金額與5月9日收盤價計算，年化配息率預估分別達3.17%與5.01%，已成為尋求息收投資人在高股息股票外的另一種選擇。

元大美債20年(00679B)研究團隊說明，債息與股利不同，債息是發債企業約定要還的借貸利息，具有固定收益性質；而股利是企業給股東的分紅，會視企業獲利狀況與股利政策而定，由於前者是固定收益資產，當殖利率反映基準利率調升預期而修正後，進場機會將隨之浮現，目前美國十年期公債殖利率約3.1%，也就是市場預期未來基準利率區間會來到附近水平，已反映今年可能升息11碼，因此現階段進場債市已是在價格相對較低位置，美長天期公債、投資級債分別有3%、5%殖利率，可做為不同於高股息股票ETF的另一種穩定息收來源。

聯準會貨幣政策緊縮帶動債券殖利率走揚，已吸引許多偏愛穩定債息的投資人進場布局債券，國內掛牌的債券ETF也確實反映此一趨勢，受益人數最多的債券ETF－元大美債20年(00679B)為例，今年以來受益人數翻倍成長，已突破兩萬人大關。該ETF持債為長天期美國公債，年化配息率從2021年11月中的2.14%，跳升至本次除息後預估的3.17%；投資級債部分，元大10年IG銀行債ETF(00786B)的年化配息率，也從2021年11月中的3.24%，跳升至本次除息後預估的5.01%，不僅成長超過1.7個百分點，也已經超越台股大盤近十年平均值，直逼高股息股票水準，兩者均將於5月18日進行除息。

元大10年IG銀行債研究團隊指出，企業配發的股利會受到營運狀況與股利政策影響，相較之下債券擁有固定收益之特性，即便市場波動大，信用評等佳的公債或投資級債債息並不會受影響，如元大美債20年(00679B)持有美國公債，元大10年IG銀行債ETF(00786B)持債為耳熟能詳的國際知名金融集團，包含高盛、美銀、摩根大通、摩根士丹利及匯豐等所發行，信用評等為投資等級，相比非投資等級債券較不受景氣影響，過去傾向透過買股領息的投資人，其實也可以考慮透過這兩種債券ETF領息，且債券ETF的季配息，也能創造規律多次現金流來源。

元大投信提醒，投資人參與ETF除息時，應留意淨值會一併變動，且高配息率不等同報酬率，半年配息、季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動，甚至單次年化配息率大幅衝高的情形，投資人應合理評估配息水準。