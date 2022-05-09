近日繼南京大學之後，網傳「中國人民大學退出國際大學排名」引發關注。根據大陸央廣網8日報導，就網傳說法進行求證，從多個權威訊息和知情人處得到證實屬實。多位知情人表示，校方領導層已形成共識並做出決定。該決定符合大陸教育發展方向，也將成為趨勢。

中國人民大學副教授王鵬分析，對於「世界大學排名」需兩面性看待。一方面中國大學發展不能固步自封。過去數十年通過國際交流和國際評價、評判體系發現自身不足之處、取得長足進步。如近年清華、北大與港大等代表，在全球大學排名逐步向前，也證明了中國高等教育水準影響力的逐步提升。

反過來，雖然大家對排名認可，但其公允程度以及是否真正反映大學或學科的整體情況，還值得深思。

實際上，除中國人民大學，也有消息指稱南京大學、蘭州大學也已陸續退出「國際大學排名」。4月15日，大陸中央紀委國家監委網站發佈的《中共南京大學委員會關於十九屆中央第七輪巡視整改進展情況的通報》中，南京大學校方明確表示，學校發展和學科建設均不再使用國際排名作為重要建設目標。