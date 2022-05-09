澎湖五鄉一市國小共37間、9間附設幼兒園，符合接種資格學生約3482人。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府9日啟動6至11歲學童疫苗接種，衛生局首日至西嶼外垵國小、望安花嶼國小等校，施打狀況良好。澎湖全縣6至11歲學童有意願接種莫德納疫苗約為3成，預計在20日前完成施打。

澎湖縣政府表示，9日展開6至11歲學童的半劑莫德納疫苗施打，首日進行外垵國小、花嶼國小集中施打。外垵國小48名學童中有21名學童登記施打，其中有4名提前至衛生所施打；花嶼國小人數6人，施打人數4人。

澎湖縣政府表示，澎湖五鄉一市國小共37間、9間附設幼兒園，符合接種資格（6至11歲）學生約3482人，縣府事前發放同意書給家長，家長有7天的考慮期，5月5日學校向家長收回接種同意書，經統計全縣6至11歲學童有意願施打莫德納疫苗者約3成。

澎湖縣政府衛生局表示，學童至醫療院所施打疫苗，可給予疫苗假，接種疫苗如果出現不良反應，得請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則；學生於疫苗假期間，家長也得以申請防疫照顧假。

澎湖縣政府表示，澎湖疫苗涵蓋率以常住人口8萬1000人計，第一劑已達90.62％、第二劑達80.65％、第二劑達63.27％，累計接種189975人次，其中包含第一劑73404人次、第二劑65324人次、第三劑51247人次。