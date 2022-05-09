人一生當中運勢總是有起有落，展望2022年下半年，有些人運勢也將開始變化，命理網站「靈匣網」分享，生肖豬、牛、龍、狗、雞在2022下半年有吉星高照，好運不斷。

生肖豬

屬豬人2022年雖然說跟流年太歲是六合關係，能得太歲的庇佑，但同時合中帶破，運勢也是起伏不定，不過今年下半年吉星高照，好運不斷，還有非常得力的貴人相助，為他們化解危機，解除負面影響。屬豬人無論是工作還是生活，都可以按照自己的意願發展。

生肖牛

屬牛人進入2022年以後，終於脫離了本命年的束縛，很多事情都在逐漸好轉。在2022下半年，更有好運來襲，原本停滯不前的事情也都有了明顯的轉機，還有貴人提攜，不再是自己一個人孤軍奮戰，勤奮努力，自己的實力和才華也能被主管認可，並且願意給他們更多的機會。

生肖龍

屬龍人今年跟流年太歲之間並無相沖相合之勢，因此看似平淡無奇，各方面都沒有特別突出的表現。不過今年下半年有吉星庇佑，好運氣也會如期而至。再加上他們本就聰明能幹，一旦有了好機會，便會多加利用，把自己的真正實力都發揮出來，很快取得勝利，過上自己想要的生活。

生肖狗

屬狗人在今年上半年因為兇星「飛廉」的干擾，小人來犯，從而破壞他們的人際關係，不過好在他們自身能力不凡，總有辦法去應對那些突發狀況。不過在2022下半年，有吉星「華蓋」入住，為他們逢凶化吉，提升運勢。所有的事情都有明顯的轉機，自己也可以借勢突破，在職場達到一個新高度。

生肖雞

屬雞人2022年延續去年的好運，得到多顆吉星的庇佑，很多事情都進展順利。在2022下半年更是吉星高照，好運不斷，整體運勢水漲船高，無論是事業還是生活，都發展得非常好，不僅如此，他們在感情方面也有了新的進展，單身男女順利脫單，找到適合自己的另一半。