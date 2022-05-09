在品牌客戶積極回補庫存且歐美運動鞋終端市場需求持續強勁，南寶（4766）4月營收，18.61億元，年增19.6％，創同期新高；前4月營收68.09億元，年成長16.4％，同樣改寫同期歷史新高。南寶樂觀看待今年訂單出貨動能，力拼全年營收續創新高。

此外，強化利基能量，南寶持續投入資源在科技產業相關應用的接著劑產品。南寶指出，電子和半導體產業因斷鏈或縮短供應鏈考量，對進口電子化學材料希望能在地供應以降低斷料風險。去年在中國大陸昆山成立南寶光電材料（昆山）公司已開發相關產品，將專注於開發電子產業相關應用，擴大搶進此成長機會。

南寶認為，今年鞋材部門成長特別強勁，訂單能見度相當高，預期今年將無淡旺季之分，一整年皆處於旺季。塗料與建材業務預計今年將增加粉體塗料產品20％產能，擴大取得更多訂單。

南寶表示，Adidas在最新業績報告中提到，隨著下半年供應鏈問題獲得解決、歐美市場成長動能強勁、亞太地區市場需求也從疫情中恢復並加速，加上大型體育賽事陸續登場，Adidas預期下半年營收將有超過20％年成長。

此外，落實綠色製造、發展綠色產品，南寶打造分餾回收系統，讓70％以上的廢溶劑能夠重複使用，並積極開發生質材料及可生物降解材料，以減少對化石原料依賴，減少二氧化碳排放。塗料產品也在太陽能和水資源產業有初步成果。